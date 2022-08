Ob die Stadthalle in Bitburg oder auch die Gebäude der Brauerei nachts weiter beleuchtet werden ist noch ungewiss. In Teilen kann der Rat darüber bestimmen, in manchen Fällen müssten die Privatbesitzer oder Firmen eine Entscheidung fällen. Die Straßenbeleuchtung wiederum wurde in den vergangenen Jahren nach und nach auf LED-Technik umgerüstet. Foto: TV/Frank Auffenberg