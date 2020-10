Corona-Pandemie : Acht weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Bitburg Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen steigt im Eifelkreis weiter an. Wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte, seien acht weitere Infektionen bekannt geworden.

Die Sichtungsstelle in der Bitburger Wankelstraße wurde am Mittwoch von mehr als 500 Personen besucht. Geöffnet ist sie wieder am kommenden Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.