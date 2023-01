Tierhaltung : Ein Paradies mit Regeln – Was dürfen Hunde im Eifelkreis?

Ob der Hund frei laufen darf oder an eine Leine muss, liegt letztlich in Händen der Kommunen. Foto: dpa-tmn/Robert Günther

Bitburg/Prüm Der Eifelkreis Bitburg-Prüm gehört zu den hundefreundlichsten Urlaubsregionen in Deutschland, auch weil Vierbeiner vermeintlich überall frei laufen dürfen. Auch wenn das Land keinen Leinenzwang gesetzlich vorgibt, ganz ohne Leine geht es dann doch nicht.

Nicht erst seitdem das Ferienhaus-Portal Fewo-direkt den Eifelkreis vor etwas weniger als einem Jahr zur hundefreundlichsten Urlaubsregion gewählt hat, wissen Hundebesitzer die Freiheiten für sie und ihre vierbeinigen Begleiter zu schätzen. Besonders die Auslaufmöglichkeiten, die dank einer in Rheinland-Pfalz nicht generell gültigen Leinenpflicht ermöglicht werden, dürften eines der großen Pfründe der Region sein. Allerdings ist die Freiheit trügerisch.

Zwar hat Rheinland-Pfalz kein eigenes Hundegesetz wie beispielsweise Nordrhein-Westfalen, dass heißt aber nicht, dass Hunde prinzipiell überall frei laufen dürfen, denn letztlich bleibt es im Land den Kommunen überlassen zum Beispiel über eine sogenannte Gefahrenabwehrverordnung (GAV), aber auch das Landesjagdgesetz und auch die Regelungen für Naturschutzgebiete sind unbedingt zu beachten. Und selbst wenn von diesen Seiten aus keine Bedenken bestehen Pfiffi von der Leine zu lassen sollten Hundebesitzer in manchen Gegenden gut überlegen, ob ihr Vierbeiner frei laufen sollte oder lieber an der Leine bleibt.

Aber was ist denn nun erlaubt? Zwar hat die Landesregierung kein feste Regelung erlassen, aber Kommunen können das für sich selber regeln – und machen das auch. In Bitburg zum Beispiel wendeten sich im Sommer Bürger an die Stadtverwaltung, weil sie sich von freilaufenden Hunden belästigt fühlten. Die Verwaltung wies daraufhin auf den Internetseiten der Stadt nochmal ausdrücklich auf die schon lange geltenden Regeln hin. Nach der GAV der Stadt dürften Hunde innerhalb der bebauten Ortslage nur angeleint geführt werden. „In den Außenbereichen sind sie umgehend und unaufgefordert anzuleinen, wenn sich andere Personen nähern oder sichtbar werden“, führt die Verwaltung aus.

Ebenfalls an die Leine gehören Hunde meistens auch in den Wäldern, denn eine Leinenpflicht besteht in ausgewiesenen Naturschutzgebieten und somit natürlich auch im Nationalpark.

Auch wenn in Rheinland-Pfalz das Betreten von Wäldern grundsätzlich zum Zwecke der Erholung gestattet ist, sind übrigens – egal ob mit Hund oder ohne – Forstkulturen, Naturverjüngungen, Pflanzgärten sowie forstbetriebliche Einrichtungen wie zum Beispiel Hochsitze und Holzeinschlagsflächen davon ausgenommen. Das Betreten solcher Waldbereiche ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Grundeigentümers erlaubt.

Zudem bestimmt das Landesjagdgesetz, dass Hundeführer zwar ihre Tiere ohne Leine laufen lassen dürfen, aber nur, solange der Hund im Einwirkungsbereich bleibt und sicher auf Pfiff oder Zuruf gehorcht und zum Herrchen kommt. Der Hund darf auf keinen Fall beim Freilauf Wildtiere aufspüren oder ihnen gar nachstellen. Der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz weist in einer Broschüre darauf hin, dass der Hund in diesem Fall wildern würde. In Deutschland ist das kein Kavaliersdelikt, sondern nach Paragraf 292 des Strafgesetzbuchs eine „Straftat gegen das Vermögen und gegen Gemeinschaftswerte“.

Doch selbst wenn die geliebte Fellnase gehorsam ist und sich nicht weit entfernt, nicht immer kann beobachtet werden, was so im Gebüsch getrieben oder beschnuppert wird – mit teils katastrophalen Folgen. In der Region tauchen nämlich zum Beispiel in der Fuchspopulation gleich zwei bedenkliche Krankenheiten auf, mit denen sich auch Hunde und in seltenen Fällen sogar Menschen infizieren können: Fuchsräude und Staupe. Mitte Oktober wurden in Kyllburg zwei verendete Füchse gefunden, die sich jeweils mit einer dieser Krankheiten angesteckt hatten.

Während die Räude von parasitär lebenden Milben ausgelöst wird, ist die Staupe eine Viruserkrankung. Beide können in letzter Konsequenz zum Tod führen. Statistiken zum Vorkommen werden aber in beiden Fällen nicht geführt. Laut Landesuntersuchungsamt gehören sie nicht zu den anzeige- oder meldepflichtigen Tierseuchen - was nicht bedeutet, dass sie ungefährlich sind.

Hunde können sich mit beiden Krankheiten anstecken. Die Staupe wird beim Kontakt mit infizierten Ausscheidungen übertragen und zeigt sich durch schleimigen Nasen- und Augenausfluss, Husten, Fieber, Erbrechen, Durchfall und starkem Gewichtsverlust. Auch Bewegungsstörungen sind möglich. Das Staupevirus kann für Hunde tödlich sein. Selbst bei weniger schweren Verläufen schwächt eine Infektion das Tier oft so stark, sodass es anfällig für weitere Krankheiten wird.

Auch eine Ansteckung mit den Milben, die schließlich die Fuchsräude auslösen, kann gefährlich werden. Sie entsteht durch direkten Kontakt mit einem infizierten Tier. Die Milben sind allerdings sehr wirtsspezifisch und befallen vorrangig Füchse aber eben dann doch auch mal Hunde oder sogar Katzen. Einmal erkannt ist die Behandlung aber meist problemlos möglich. Glücklicherweise übrigens auch beim Menschen: der kann sich mit Staupe zwar nicht infizieren, aber die Milben der Fuchsräude können sich auch unter der Haut von Menschen einnisten und lösen dann eine sogenannte Pseudokrätze aus. Wie bei Tieren kann sie aber gut mit einem Anti-Milben-Mittel behandelt werden.