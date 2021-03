Politik : Wer nach ihm?

Bald ist er weg nach Mainz: Wahlplakat mit Landrat Joachim Streit. Foto: Fritz-Peter Linden

Bitburg/Prüm Im Eifelkreis wird ein Posten frei. Und wir orakeln, wer nach Joachim Streit die Verwaltung führen könnte und sich dafür vielleicht schon in Position bringt. Fünf Namen kursieren bisher für die Landrat-Nachfolge, wir haben mit (fast) allen gesprochen. Und beinah etwas erfahren.

Bald ist er weg: Wenn der neue Landtag in Mainz am Dienstag, 18. Mai, erstmals zusammenkommt, wird dort auch Joachim Streit sitzen. Der Noch-Landrat des Eifelkreises entert mit den Freien Wählern zum ersten Mal in ihrer Geschichte das rheinland-pfälzische Parlament.

Kommt der Mai, verschwindet der Streit. Und hinterlässt einen freien Posten in der Heimat. Wer also soll folgen als Landrat? Oder als Landrätin, wie ja bereits in der benachbarten Vulkaneifel, wo Julia Gieseking jüngst Amtsinhaber Heinz Peter Thiel deutlich schlug.

Landrätin? Bleibt’s gar in der Familie? Immerhin zeigen die Streits ja nicht zuletzt mit der Direktkandidatur von Junior Jakob deutlich dynastische Tendenzen. Und getuschelt wird sowieso längst: Ehefrau Petra, Bitburger Stadträtin, könnte es doch machen.

Fragen wir aber zuerst einen anderen, der auch schon gehandelt wird: FWG-Kollege Johannes Reuschen, seit zwei Jahren Stadtbürgermeister von Prüm: „Es gibt Leute, die mir von Mord an aufwärts alles zutrauen“, sagt Reuschen, lacht und gibt sich dann, natürlich, keine Blöße: „Wir haben Männer und Frauen, die wir auf jeden Fall schicken könnten“, sagt er.

Auch ein Anwärter? Der Prümer Stadtchef Johannes Reuschen. Foto: TV/Björn Pazen

„Wir werden uns jetzt zusammensetzen und über das Thema beraten. Ich greif da wirklich nicht vor.“ Aber man könne ja mal bei der Kreisvorsitzenden nachhören.

Machen wir. Christine Kausen, ebenfalls aus Prüm, ist aber zunächst noch in einem anderen Stimmungsmodus: „Im Moment sind wir noch damit beschäftigt, es toll zu finden, dass unser Landrat in den Landtag eingezogen ist.“ Und danach werde man, in Ruhe natürlich, überlegen, „welche unserer Frauen und Männer wir uns da vorstellen können“.

Okay. Frauen. Petra Streit? Soll sie? Will sie? „Wir mit ihr“ vielleicht? Auch Christine Kausen lacht das lässige Lachen derer, die natürlich überhaupt nichts sagen werden: „Es gibt Frauen und Männer, die wir uns vorstellen können. Davon werden wir keine nennen und auch keinen ausschließen.“ Also auch nicht Petra Streit? „Es gibt mehrere Frauen und Männer, die geeignete Kandidaten wären.“ Schon gut, verstanden.

Ein Versuch der Kontaktaufnahme bei der Vielleichtkandidatin, angebahnt über die Kreisvorsitzende, scheitert. Stattdessen gibt Christine Kausen durch: „Petra Streit ist der gleichen Ansicht wie ich: Wir sprechen im Kreisverband FWG demnächst darüber, wie wir uns positionieren.“

Kandidatin für das Landratsamt? Petra Streit. Foto: Liste Streit

Und bei den anderen? Wen erwarte man da als Bewerber? Aus der FWG-Ecke, da sind sie nicht so verschwiegen, kommen drei Namen: Andreas Kruppert, Moritz Petry (beide CDU-Verbandsbürgermeister, der eine in Arzfeld, der andere in Neuerburg, also Südeifel) und Nico Steinbach, gerade als Direktkandidat der SPD wieder nach Mainz gewählt.

Kommt Steinbach tatsächlich ins Grübeln? Den Schwung seines starken Ergebnisses und seiner Partei von diesem Sonntag könnte er doch als Landratskandidat gut ausnutzen. Was sagt er?

Macht es doch Nico Steinbach, gerade erst wieder in den Landtag gewählt? Foto: SPD Foto: tv/SPD

„Ich bin erstmal happy und stolz, dass die Leute mich jetzt zum zweiten Mal direkt in den Landtag gewählt haben“, bremst auch Steinbach jede Hoffnung auf einen überraschenden Vorstoß direkt mal aus. Und spricht von Dankbarkeit. Weil: „Was da passiert ist, ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit.“ Er nehme das als Anerkennung seiner bisherigen Arbeit in Mainz. „Dass über meine Person jetzt spekuliert wird, ist mir klar. Man wird ja auch darauf angesprochen.“

Trotzdem: „Was meine Person angeht, will ich dazu nichts sagen.“ Und nein, er denke derzeit überhaupt nicht über eine Kandidatur nach: „Ich mach überhaupt nichts“, sagt er und lacht ebenfalls. „Das ist noch viel zu frisch. Ich bin erst mal geprägt davon, dass mich die Leute jetzt in den Landtag gewählt haben.“

Einverstanden. Will er denn etwas über die Kandidatenperson anderer sagen, eventuell in der CDU? Steinbachs Antwort: „Ich gehe mal davon aus, dass sich zwei Amtsinhaber dafür interessieren. Der eine sitzt in Arzfeld und der andere in Neuerburg.“

Vielleicht ja er: Andreas Kruppert. Foto: Fritz-Peter Linden Foto: Fritz-Peter Linden

Und tschüss, wir rufen in Arzfeld an: „Das ist ja interessant“, sagt VG-Bürgermeister Andreas Kruppert mit souverän vorgetäuschter Ahnungslosigkeit. Und das sei ein Thema, „mit dem ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt habe.“

Probieren wir’s so: Würde er denn eine Kandidatur, sofern man sie ihm antrüge, empört von sich weisen? Da lacht auch Kruppert. „Ich kann dazu noch nichts sagen.“ Das sei auch nichts, was man mal eben so entscheiden könne, „damit muss man sich auseinandersetzen.“ Und, klar, „in der Partei diskutieren“. Aber altersmäßig – Kruppert ist jetzt 41 – würde es doch bei ihm passen, oder? „Das Alter passt bei vielen.“

Die Mauer hält. Aber, fragt er dann doch, „was für Namen geistern denn da noch herum?“ Wir nennen Moritz Petry, 45 Jahre, ginge auch. Wäre der geeignet? Kruppert: „Mit Sicherheit.“

Tritt er für die CDU an? Moritz Petry. Foto: Rudolf Höser Foto: Rudolf Höser

Fragen wir Petry. Der setzt noch ein Steinchen auf den Wall des Schweigens: „Das müssen wir in den Gremien besprechen.“ Er lacht. „Ich liebe diese Sätze.“

Aber das sei eben eine Entscheidung, die die Parteibasis zu treffen habe. „Zu gegebener Zeit.“ Ach komm, Herr Petry! Letzter Versuch: Nähme man die Namen Kruppert und Petry, nur so als grundsätzlich mögliche Bewerber der CDU, träfe man da zumindest so ungefähr in die Nähe der Zielscheibe? Petry: „Ja.“