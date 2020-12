BITBURG : Eifelkreis will Ausländerbehörde kundenfreundlicher gestalten

Eifelkreis will Ausländerbehörde kundenfreundlicher gestalten

BITBURG Die Ausländerbehörde des Eifelkreises soll aus Sicht des Kreistags im Zuge des geplanten Umbaus der Verwaltung kundenfreundlicher werden.

Rosi Biwer, Kreistagsmitglied der Grünen, fasst das, worum es ihr geht, so zusammen: „Wir sind der Meinung, dass sich die Ausländerbehörde von einer Abschiebe- in eine Integrationsbehörde entwickeln soll“, sagt sie. Mehr noch: Ihre Kreistagsfraktion hat gemeinsam mit denen von CDU und FWG zur jüngsten Sitzung des Kreistags auch einen einen Antrag eingereicht.

Im November hatte es dazu bereits auf Einladung des Beirats ein gemeinsames Gespräch zum Thema Kundenfreundliche Orientierung und Beratung durch die Ausländerbehörde gegeben, an dem neben der Amtsleiterin auch die Fraktionen beteiligt gewesen waren. Und wie aus dem Antrag hervorgeht, wurde dabei über das umfangreiche Aufgabengebiet der Behörde, aber auch über die damit verbundenen Probleme gesprochen.

Demnach ist die Kommunikation mit Ausländern und Asylbegehrenden oft schwierig. Erklärungen und Handlungsanweisungen seitens der Behördenmitarbeiter werden oft nicht verstanden. „Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Behörde haben sehr viele Aufgaben bei gleichzeitig reglementierter Zeit für den Einzelfall, so dass eine Entlastung hilfreich wäre“, heißt es dazu in dem gemeinsamen Antrag. Die Fraktionen schlagen deshalb vor, in der von ihnen angeregten gemeinsamen Sitzung, sich damit auseinanderzusetzen, wie durch entsprechende Umbaumaßnahmen die Situation für alle Beteiligten verbessert werden könnte.