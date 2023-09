Einstimmiges Votum Eifelkreis will Suchthilfe für Arbeitslose weiter fördern

Dazu kam eine schwierige Situation in der Beratungsstelle selbst. Vor allem der Standort Bitburg war davon betroffen. Durch Kündigung und Rente verließen drei Beraterinnen und Berater das Angebot. Das stabilisierte sich erst zum Ende des Jahres 2022 beziehungsweise in diesem Jahr durch Neueinstellungen. Wie er Eifelkreis mitteilt, hat das zum Teil mit der insgesamt schwierigen Lage am Arbeitsmarkt zu tun. 2022 sei jedoch dazu gekommen, dass Fachkräfte eher die Tendenz anstreben, ihren Arbeitsplatz nicht zu wechseln. Außerdem, so heißt es vom Kreis weiter, sei der Rückgang der Klientenzahlen auch auf die pandemiebedingten Maßnahmen zurückzuführen.