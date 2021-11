Pendemie : Corona: 15 Neuinfektionen am Sonntag gemeldet

Bitburg-Prüm (red) Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz meldet für den Eifelkreis am Sonntag, 28. November, 15 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Kreisverwaltung Bitburg-Prüm bei 231.

Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt auf 4,21. Aktuell sind 491 Menschen im Kreis an Covid-19 erkrankt.

Bei den Impfungen ergibt sich folgendes Bild. Mit Stand Sonntag, 28. November, beträgt die Quote bei den Erstimpfungen insgesam:70,38 Prozent, die Quote bei den Zweitimpfungen insgesamt 69,21 Prozent.

Der Impfbus hält am Montag, 29. November, 9 bis 17 Uhr, am Edeka in Bitburg, am Dienstag, 30. November, auf dem Parkplatz des Gesundheitszentrums der Verbandsgemeinde Südeifel in Neuerburg.