Bitburg/Daun : Führerscheintausch: Wer, wann, wie, wo

Bitburg/Daun Bis zum Jahr 2033 sollen EU-weit und nach Jahrgängen gestaffelt alle Fahrerlaubnisse umgetauscht sein. Das gilt für alle Führerscheine, die bis zum 18. Januar 2013 ausgestellt wurden.

Kosten: 25,30 Euro. Wer den neuen Führerschein nicht abholen, sondern per Post erhalten will, muss fünf Euro zusätzlich zahlen.

Dass die Führerscheinstellen der Kreisverwaltungen in Bitburg und Daun derzeit viel zu tun haben, überrascht kaum: Aktuell, sagt Thomas Konder, Pressesprecher der Kreisverwaltung in Bitburg, „machen allein die Umtauschvorgänge circa 60 Prozent des täglichen Terminaufkommens in der Führerscheinstelle aus“.