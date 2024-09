Mithelfen ist leicht Schnelle Hilfe aus der Eifel: Eifellicht unterstützt Hochwassergebiete

Dank der Erfahrungen, die Eifellicht bei Flutkatastrophen in der Eifel, an der Ahr, Mosel und Saar gesammelt hat, weiß der Verein genau, was am dringendsten gebraucht wird. Das Zentrallager in Gerolstein war schnell einsatzbereit. Beladen mit Kleidung, Bettzeug und durch Spenden finanzierte Hygieneartikel, ist der Transport bereits auf dem Weg nach Rumänien. Vor Ort wird Radu Stephan aus Suceava die Güter direkt an die Betroffenen verteilen.