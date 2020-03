Hilfe : Eifellicht verschiebt Transport nach Rumänien

Gerolstein/Büdesheim (red) Der Verein Eifellicht sagt seinen vom 9. bis 19. April geplanten 32. Hilfsgütertransport nach Rumänien ab. Zwar seien die Vorbereitungen für den Transport mit drei Sattelschleppern und einem Kleinbus mit Anhänger fast abgeschlossen.

„Eifellicht“ unterstützt Menschen und Projekte in mittel- und osteuropäischen Ländern und in anderen von Notfällen betroffenen Regionen sowie unverschuldet in Not geratene Menschen finanziell sowie mit Sachleistungen.