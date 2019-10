Zum ersten Mal kommen Amphibientunnel im Eifelkreis zum Einsatz : Eifelort Kruchten wird krötensicher

Info

Kröten, Frösche und Molche verfallen im Winter in eine viermonatige Starre. Erst im März, wenn es langsam wärmer wird, kriechen die Tiere aus ihren Verstecken. Es zieht sie dann zum Gewässer ihrer Geburt. Diese Reiselust steckt ihnen in den Genen, zusammen mit einer Art biologischem Navigationssystem im Gehirn. So finden sie auch nach Jahren und aus kilometerweiter Entfernung immer wieder den Teich, wo sie das Licht der Welt erblickt haben. Und wo auch künftige Generationen heranwachsen sollen.