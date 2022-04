Bahnverbindung : Damit bald wieder Züge auf der Eifelstrecke fahren können

Kyllburg Die für Reisende wichtige Eifelstrecke wurde durch die Hochwasserkatastrophe zerstört. Jetzt wird daran gearbeitet und gebaut.

Die Reparaturarbeiten auf der Eifeleisenbahn gehen an vielen Stellen voran. Entlang der Schienenstrecke sind in vielen Orten, wie hier in Kyllburg, Bauarbeiter damit beschäftigt, die Gleise wieder befahrbar zu machen. Zwischen dem Bahnhof und dem Kyllburger Tunnel wurde in diesen Tagen eine neue Weiche eingebaut. Wann der teilweise Betrieb der Eifelstrecke wieder aufgenommen werden kann, ist noch nicht bekannt.