Freizeit : Eifelverein beschließt das Jahr mit Wanderung

Sinspelt/Mettendorf (red) Zwischen den Jahren hat der Eifelverein Mettendorf-Sinspelt zur Jahresabschluss-Wanderung mit Reinhold Hoffmann eingeladen. Trost einiger Absagen wegen Erkrankung hatten sich 18 Wanderer für die Premiumwanderung „Schluchtenpfad“ eingefunden.

Start war am „Roten Puhl“ an der Enz. Ein großer leuchtender Prallhang aus Bundsandstein, der sich wetterbedingt durch Erdrutsche ständig, sowohl in der Breite als auch in der Höhe, vergrößert. Mit zahlreiche Waldhängen und Schluchten, sowie schönen Fernsichten wurden die Wanderer belohnt. Auch Stopps an den Ruhebänken entlang des gut ausgeschilderten Weges wurden genutzt, um auf das kommende Jahr anzustoßen und sich gegenseitig dafür das Beste zu wünschen. Auch die Einkehr zum Schluss beim Berfin Grill in Mettendorf war für die Gruppe mit ihrem Wanderführer ein schöner Abschluss zum Jahresende. „Die letzte Wanderung für dieses Jahr, hat allen gefallen“, sagte Reinhold Hoffmann.