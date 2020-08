Wanderung : Im Tal der Wilden Endert

Speicher (red) Am Sonntag, 30. August, wandert der Eifelverein Speicher von Ulmen nach Cochem auf einer Strecke, im Tal der wilden Endert, die zur schönsten Premium-Wanderroute 2019 gekürt wurde.

Treffpunkt zu dieser Tageswanderung ist um 9 Uhr am Rathaus in Speicher. Von dort fahren die Teilnehmer in privaten Autos nach Ulmen, wo die Wanderung um 10.15 Uhr beginnt. Die Wanderstrecke beträgt 21 Kilometer und dauert etwa sieben bis neun Stunden.