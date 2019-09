Radtour : Eifelverein radelt nach Burg Reuland

Bleialf (red) Der Eifelverein Bleialf-Schneifel veranstaltet am Sonntag, 15. September, eine leichte Radtour. Treffen ist um 13 Uhr am Marktplatz in Bleialf. Von dort aus geht es über Steinebrück, Hemmeres nach Burg Reuland mit anschließender Einkehr.

