Wandern : Eifelverein wandert um den Stausee

Bleialf/Biersdorf (red) Der Eifelverein Bleialf-Schneifel bietet am Sonntag, 4. August, eine Rundwanderung um den Stausee Biersdorf an. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Marktplatz. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften nach Biersdorf.

