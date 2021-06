Natur und Freizeit : Von Jucken geht’s ins Enztal

Daleiden-Dasburg (red) Der Eifelverein Daleiden-Dasburg bietet am Donnerstag, 1. Juli, eine geführte Feierabendwanderung in Jucken an. Los geht es von Jucken Richtung Emmelbaum hinab ins Enztal und wieder zurück nach Jucken.

Die Wanderung beginnt um 18 Uhr, Treffpunkt ist beim Spielplatz in der Dorfmitte. Die Strecke ist sieben Kilometer lang und eher leicht. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Gäste sind willkommen.