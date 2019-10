Wanderung : Eifelverein wandert zum Hohen Venn

Daleiden/Pronsfeld (red) Der Eifelverein Daleiden-Dasburg veranstaltet am Samstag, 12. Oktober, eine geführte Wanderung entlang der Prüm zum „Naturpark Hohes Venn“. Treffpunkt ist um 14 Uhr in Daleiden an der Bushaltestelle an der B410.

