Freizeit : Wanderung zum Kohnen Hof

Daleiden/Dasburg Der Eifelverein Daleiden-Dasburg bietet eine geführte Wanderung am Samstag, 26. Juni, zum luxemburgischen Kohnen Hof an. Treffpunkt ist um 14 Uhr in Daleiden an der Bushaltestelle an der B 410.