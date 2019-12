Daun (red) Der Eifelverein Ortsgruppe Daun lädt für Mittwoch, 1. Januar, zu seiner traditionellen Neujahrswanderung ein. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Forum Daun. Die Strecke ist etwa sieben Kilometer lang.

Die Tour findet ihren Ausklang bei Glühwein, Kinderpunsch und Schmalzbroten in der Vereinshütte am Firmerich in Daun. Begleitende Musik sorgt für ausgelassene Neujahrsstimmung. Eingeladen sind Vereinsmitglieder sowie Gäste. Anmeldung bei Wanderführerin Gabi Thull unter Telefon 06592/173046.