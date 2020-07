Radwanderung : Mit dem Rad zum Kronenburger See

Hillesheim (red) Der Eifelverein Hillesheim bietet am Sonntag, 26. Juli, ab 13 Uhr die „Radwanderung 50+“ zum Kronenburger See an. Bei der Tour stehen die Bewegung an der frischen Luft und das bewusste Wahrnehmen von Natur und Landschaft im Vordergrund.

