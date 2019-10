Kultur : Eifelverein lädt ins Krimihotel ein

Hillesheim (red) Der Eifelverein Hillesheim bietet am Mittwoch, 16. Oktober, ab 15 Uhr im Krimihotel Hillesheim einen kulturellen Erzählnachmittag an. Felicitas Schulz und das kleine Team der „Spielleute zu Hillesheim“ halten einen Rückblick in frühere Jahrhunderte, als Freibeuter und Kriegshorden die Eifel heimsuchten.

