Natur : In Mettendorf geht es rund

Mettendorf Der Eifelverein Mettendorf-Sinspelt hat eine neue Broschüre herausgebracht. Und die macht richtig Lust aufs Wandern.

(utz) Wandern mit Karte ist schön. Aber noch schöner und vor allem informativer ist es mit einer Broschüre, in der wichtige Stationen und Sehenswürdigkeiten an der Strecke erläutert werden. Das findet jedenfalls Rudi Willems, Zweiter Vorsitzender des Eifelvereins Mettendorf-Sinspelt.

Das Angebot hat es in sich: Es gibt zwei Etappen des Jakobswegs (Waxweiler bis Mettendorf, Mettendorf bis Echternach) sowie neun Rundwege, von denen allein acht im Zentrum von Mettendorf an den Infotafeln auf dem Dorfplatz starten. Diese sind in beide Richtungen begehbar, damit man auch überall unterwegs starten und enden sowie Abkürzungen nehmen kann. Alle sind mit Zahlen oder besonderen Merkmalen gekennzeichnet, sodass man den Wanderwegen auch notfalls ohne Karte folgen kann. Die Strecken sind leicht bis mittelschwer sowie zwischen vier und 18 Kilometern lang. Thematisch sind sie sehr unterschiedlich: Mal geht es um die Naturlandschaft rund um den Ort, mal locken Sehenswürdigkeiten wie die Lascheider Kapelle, der Wald- und Naturlehrpfad, der Alte Friedhof, der Asterbacher Wasserfall oder der neu errichtete Zappenbrunnen zum Verweilen. All das hat Rudi Willems beschrieben und fotografiert. Zudem gibt es jeweils eine kleine Karte zu den Strecken, die die grüne Wanderkarte, die schon seit längerem für drei Euro erhältlich ist, ergänzt. Auch Infos zu Einkehrmöglichkeiten sind angefügt.