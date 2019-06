Wanderung : Meditative Wanderung am See

Mettendorf (red) Der Eifelverein Mettendorf-Sinspelt lädt für Dienstag, 18. Juni, zu einer Wanderung durch die Eifellandschaft ein. Start ist um 14 Uhr am Dorfplatz in Mettendorf. Von dort aus geht es nach Biersdorf am See.

