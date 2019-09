Wanderung : Wanderung über die Eifelhöhen

Neuerburg (red) Der Eifelverein Neuerburg lädt für Dienstag, 10. September, zur Aktivwanderung ein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Marktplatz in Neuerburg. Von dort geht es in Fahrgemeinschften zum Golfplatz nach Baustert.

