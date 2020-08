Wanderung : Eifelverein wandert nach Schankweiler

Bettingen (red) In Abänderung unseres Wanderplans fällt der Grillnachmittag mit Wanderung am Sonntag, 23. August, wegen der Coronaregelungen aus. Statt dessen bietet der Eifelverein Bettingen eine Wanderung über den Fahrradweg von Enzen nach Schankweiler an.

