Wanderung : Leichte Wanderung um Prüm

Prüm (red) Der Eifelverein Prüm veranstaltet ab Juni kleine Wanderungen in und um Prüm. Die Wanderungen finden jeweils am zweiten Montag im Monat statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Brunnen auf dem Teichplatz.

