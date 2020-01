Wanderung : Eifelverein wandert nach Fleringen

Prüm (red) Der Eifelverein Prüm veranstaltet am Samstag, 11. Januar, eine Winterwanderung. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Bürgerhaus Dausfelder Höhe. Von dort aus geht es in Richtung Fleringen ins Bürgerhaus mit abschließender Einkehr.

