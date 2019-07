Wanderung : Wanderung in und um Heisdorf

Schönecken (red) Der Eifelverein Schönecken lädt für Sonntag, 14. Juli, zum Wandern in und um Heisdorf ein. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Forum im Flecken in Schönecken oder um 13.45 Uhr in Heisdorf bei Familie Heinz Engel.

