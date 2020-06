Wanderung : Eifelverein wandert auf dem Felsenweg

Speicher (red) Der Eifelverein Speicher veranstaltet am Mittwoch, 10. Juni, nach längerer Pause wieder eine Wanderung. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Rathaus in Speicher. Von dort aus geht es zum Bahnhof Speicher weiter über den Felsenweg in Richtung Auw und wieder zurück nach Speicher.



