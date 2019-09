Eifelverein : Eifelverein unternimmt Bildungsreise

Daleiden-Dasburg (red) Der Eifelverein Daleiden-Dasburg lädt für Samstag, 28. September, zu einer Bildungsreise zur Ordensburg nach Vogelsang, Schleiden, ein. Treffpunkt ist um 8 Uhr an der Bushaltestelle an der B 410 in Daleiden.

