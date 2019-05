Wandern : Eifelverein unterwegs am 1. Mai

Eifelverein Mettendorf-Sinspelt 1. Mai - Wanderung. Foto: TV/Eifelverein Mettendorf-Sinspelt

Mettendorf-Sinspelt (red) Zur Maiwanderung trafen sich 36 Wanderfreunde am Dorfplatz in Mettendorf. Eine weitere Gruppe von 15 Wanderfreunden traf sich ebenfalls auf dem Dorfplatz, um eine Kurzwanderung zu unternehmen. Vom Waldsportplatz in Bollendorf starteten die Wanderungen.

Die Kurzwanderer, unter der Leitung von Wanderführer Michael Hockertz, wanderten 5,7 Kilometer zum Diesburger Hof, zu den Kiesgräbern, zum Druidenstein und zurück zum Waldsportplatz. Die große Gruppe, unter der Leitung von Wanderführer Günter Müller, wanderte zur Fahnenstange. Ab hier führte der Weg hinab zur Bildcheslay, zum Artistenplatz, zum Teufelsloch, zum Dianadenkmal und bergauf zum Opferalter, wo die wohlverdiente Mittagsrast gehalten wurde. Über die Niederburg führte der Weg dann weiter zu den Kiesgräbern und hinab in Richtung Ferschweiler.