Freizeit : Eifelverein wandert bei Philippsweiler

Speicher/Philippsweiler Der Eifelverein Speicher lädt für Sonntag, 20. September, zu einer Wanderung in das stille, von Menschen verlassene Tal der Prüm bei Philippsweiler ein.

Die neun Kilometer lange Wanderung mit mittlerem Schwierigkeitsgrad und einem Höhenunterschied von 359 Metern dauert etwa 3 Stunden. Die Wanderung beginnt am Wanderparkplatz beim Sportplatz Philippsweiler. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Rathaus in Speicher, um mit privaten Autos loszufahren. Wanderführerin ist Beate Weyandt-Bölter. Es gelten die Bestimmungen zur Corona-Eindämmung.