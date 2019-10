Wanderung : Eifelverein wandert durchs Nimstal

Prüm (red) Der Eifelverein Prüm startet am Samstag, 9. November, zu einer Wanderung von Schönecken nach Nimsreuland und zurück. Die mittelschwere Tour ist etwa zehn Kilometer lang. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Rathausplatz in Prüm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken