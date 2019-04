später lesen Neuerburg Eifelverein wandert im Islek Teilen

(red) Der Eifelverein Neuerburg veranstaltet am Mittwoch, 1. Mai, eine Wanderung „Zu dn Wanderfreunden in der Nachbarschaft“. Die Tagestour startet um 10 Uhr am Vereinshaus in der Dechant-Zimmer-Straße 7 in Neuerburg.