Wanderung : Eifelverein wandert im Kyllburger Land

Bettingen (red) Die Ortsgruppe des Eifelvereins Bettingen wandert am Sonntag, 20.Oktober, rund um Malberg. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Schulhof in Bettingen. Von dort aus geht es in Fahrgemeinschaften nach Malberg.