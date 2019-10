Wanderung : Eifelverein wandert in Eschfeld

Eifelverein wandert in Eschfeld

Daleiden/Dasburg (red) Der Eifelverein Daleiden-Dasburg bietet am Samstag, 26. Oktober, eine geführte Wanderung auf dem Naturpark Südeifel Wanderweg Nummer zehn bei Eschfeld an.

Der Treffpunkt ist in Daleiden bei der Bushaltestelle an der B410 um 14 Uhr. In Fahrgemeinschaften geht es nach Eschfeld. Dort, beim Gasthaus Pütz-Leufgen, beginnt die neun Kilometer lange und mittelschwere Wanderung.