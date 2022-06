Freizeit : Eifelverein wandert in Sinspelt

Arzfeld Der Eifelverein, Ortsgruppe Arzfeld, wandert am Sonntag, 12. Juni, in Sinspelt. Um 13 Uhr treffen sich alle Interessierten am Dorfplatz in Arzfeld. Von dort geht es mit Privatfahrzeugen nach Sin-spelt, wo die Wanderung über befestigte Wege nach Hüttingen beginnt.

