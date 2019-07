NATUR : Eifelverein wandert nacht Malberg

Eifelverein Mettendorf - Sinspelt Bericht Wanderung zur schönen Aussicht Malberg am 14.07.2019 Zur Wanderung am 14.07.2019 nach Malberg hatten sich 28 Wanderer eingefunden. Mit Pkw gings zum Schloss nach Malberg. Dort trennten sich die Wanderer zu einer kleinen 7 Km/ 10 Personen und einer großen Route von 12,5 Km mit 18 Personen. Startpunkt und Zielpunkt war beim Schloss in Malberg. Nach einem Anstieg zum Eisenmännchen und dortiger Mittagsrast ging es bergab in Richtung Mohrweiler, wo auch die Kurzstrecke begann. Die Wanderung führte dann über die Höhen des Kylltals mit schönen Aussichten in dieses und den Ort St. Thomas. Ein weiterer Höhepunkt war die Mariensäule über Kyllburg und der Weg entlang der Kyll wieder zum Schloss. Den Wanderführern Lydia Clerf und Reinhold Hoffmann wurde von Teilnehmern als eine schöne Wanderung bescheinigt. Das Wetter war wieder auf der Seite der Wanderer. Auch die gemeinsame Einkehr im Schloss – Cafe Palladio. mit der eingedeckten Vespertafel im Cafe wurde als Besonderheit eingestuft. Alles in Allem eine gelungene Wanderung. Fotos Reinhold Hoffmann. Foto: tv/Reinhold Hoffmann