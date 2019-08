Freizeit : Eifelverein wandert rund um Biersdorf

Prüm/Biersdorf Die Ortsgruppe Prüm des Eifelvereins lädt zur Wanderung nach Biersdorf ein. Wanderführer Jörg Hellwig begleitet am Samstag, 7. September, die mittelschwere, etwa acht Kilometer lange Wanderung. Mit privaten Autos geht es vom Rathausplatz in Prüm um 13 Uhr los zum Parkplatz „Ferdies Bootshaus“, von wo aus es zunächst auf dem Seeuferrundweg zur Prüm-Brücke geht, weiter in Richtung Hamm und schließlich weiter hoch auf den Riegelstein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mitfahrgelegenheiten werden zum Kostenbeitrag von 5 Euro abgeboten. Zum Abschluss der Wanderung ist eine Einkehr vorgesehen.