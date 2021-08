Kinderkrebshilfe : Das ist der Gipfel: Die Eifelyetis steigen auf 30 000 Euro

Trier/Prüm Die Bergwanderer haben es geschafft: Sie bezwangen die Zugspitze und sammelten eine tolle Summe für krebskranke Kinder.

Die acht Bergwanderer hatten schon vor ihrer Tour fleißig gesammelt, sowohl im privaten Umfeld als auch bei einigen Firmen. Aber sie mussten ja noch auf den Berg hinauf. „Nach vielen Trainings- und Höhenmetern in der Eifellandschaft“, sagt Werner Ludgen vom Vorstand des Fördervereins, „startete man gemeinsam in einem von der Firma Bohnen kostenlos zur Verfügung gestellten Bus von Prüm aus nach Ehrwald in Tirol, dem Ausgangspunkt für die Besteigung des höchsten Bergs Deutschlands. Tolles Bergsteigerwetter, gute Stimmung und viel Mut gehörten dazu, an zwei Tagen – mit Zwischenübernachtung auf der Knorrhütte – fast 2500 Höhenmeter und 18 Kilometer Wanderstrecke zu absolvieren.“