Tiere : Kameldame im Eifelzoo Lünebach sucht einen Namen

Ist ganz lieb, sollte aber mal zum Frisör. Die drei Jahre alte Kamel-Stute, die im Eifel Zoo Lünebach eine neue Heimat gefunden hat, braucht noch einen Namen. Der schönste Name wird mit Freikarten für zwei Erwachsene und zwei Kinder belohnt. Vorschläge an: info@eifel-zoo.de Foto: Nowakowski Vladi

Lünebach Der Eifel Zoo in Lünebach ist seit Donnerstag die neue Heimat einer jungen Kamel-Dame aus einem Tierpark bei Paderborn. Ganz geheuer ist ihr die Sache noch nicht.

Harry und Lilly beobachten die Ankunft ihrer höckerigen Artgenossin aus gebührender Entfernung, so als ob sie wüssten, dass die Neue sich erst einmal in Ruhe umschauen muss. Das Kamel-Mädchen ziert sich, aus dem kuschelig warmen und mit Stroh ausgelegten Anhänger auszusteigen. Draußen wartet mieses Eifel-Regenwetter, die kalten Windböen treiben erste Schneeflocken vor sich her. "Kamelen macht das Wetter gar nichts aus, die sind noch viel niedrigere gewöhnt", sagt Tierpfleger Ken Reise.

Es scheine eher die ungewohnte Situation zu sein, die das junge Tier zögern lasse, den Anhänger zu verlassen. „An sich ist sie eine ganz Liebe und ist ohne zu meckern eingestiegen“, fügt Markus Köchling hinzu, der den Transport von Delbrück bei Paderborn in den Eifel Zoo in Lünebach übernommen hatte. „Nur zum Frisör sollte sie mal gehen.“ Tatsächlich sieht die Stute ein wenig zerzaust aus und hat sich überdies für den feierlichen Empfang mit dem ausgelegten Stroh fein zurechtgemacht – ein ziemlich wilder Anblick. Mit vereinten Kräften schaffen es Tierpfleger und Helfer, den Neuankömmling hinaus zu bugsieren, was das Kamel-Mädchen mit Spucken und Bocken zu verhindern sucht. Am Ende klappt es doch, auf der Strecke bleibt nur die Jacke von Markus Köchling, die von oben bis unten mit grünem Schleim übersät ist. „Macht nichts, die kommt in die Waschmaschine“, kommentiert Köchling.