Glaube und Kunst : Eifler Bildhauerin Esther Wiswe entwirft Osterkerzenhalter für Kyllburger Stiftskirche

Esther Wiswe wurde 1980 in Bonn geboren. Ihre Ausbildung zur Stein- und Bildhauerin erhielt sie in Düsseldorf. Seit 2008 arbeitet sie als Steinmetzin im Eifelkreis, seit 2011 lebt sie in der Nähe von Neuerburg. 2016 wurde ihr der Förderpreis der Europäischen Vereinigung Bildender Künstler (EVBK) verliehen. 2018 war sie für den Ramboux-Preis der Stadt Trier nominiert. Von ihr stammt der „Stamm-Tisch“ an der „KultOurtalstraße“ im Grenzgebiet von Deutschland und Belgien. Zuletzt war sie im Herbst 2019 in der Galerie am Pi in Weißenseifen unter dem Titel „Intention Inspiration“ in einer Gemeinschaftsausstellung mit der Wittlicher Künstlerin Marianne Baumüller-Scherl zu Gast (der TV berichtete).