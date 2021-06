Landesgartenschau : Ein atmendes Konzept für die Gartenschau

BITBURG In einer gemeinsamen Online-Sitzung des Zweckverbands Flugplatz Bitburg und der Räte der fünf Verbandsmitglieder wurden die ersten Ansätze für die LGS-Bewerbung präsentiert.

Nachdem in den vergangenen Wochen im mehreren Treffen Expertengespräche mit Behörden und Akteuren aus verschiedenen Bereichen wie Natur, Landwirtschaft, Forst, Tourismus, Wirtschaft, Kultur, Energie und Mobilität geführt wurden, ist nun für Juli ein Rundgang mit der Bevölkerung über das Housing-Areal geplant. Die Monate August und September will das Planungsbüro dann für die weitere Ausarbeitung der Bewerbung nutzen, um diese dann den Gremien Anfang Oktober für den Grundsatzbeschluss vorzulegen. Bis dahin soll dann auch eine detaillierte Kostenplanung vorhanden sein, sodass die Mitglieder des Zweckverbands dann immer noch die Möglichkeit hätten, auf eine Bewerbung zu verzichten, sollte es zu teuer werden. Wenn allerdings an der Bewerbung festgehalten werden soll, dann muss diese bis spätestens 15. Oktober beim Land eingereicht werden. Eine Entscheidung dazu wird es dann voraussichtlich Anfang 2022 geben.

Das, was Senner und Guglielmo in der gut zweistündigen Veranstaltung präsentieren, ist nur ein Zwischenstand, der ein Stück weit auch die Ideen der vorherigen, aber leider erfolglosen Bewerbung des Vorgängers für die Landesgartenschau 2022 aufgreift.

„Wir wollen aus dem ersten Konzept lernen, aber stärkere Detailverknüpfungen haben“, sagt der Landschaftsarchitekt. Das alte Konzept sei zwar recht gut, müsse aber an die heutigen Klimaziele angepasst werden, erklärt der Planer, dessen erster Vorentwurf zeigt, dass die Jury in Mainz mit einem durch und durch nachhaltigen Konzept überzeugt werden soll.

Für die Landesgartenschau soll zwar nur ein Teil des Housing Areals (der Bereich in der Mitte) genutzt werden, in die Betrachtung mit einbezogen wird aber die komplette Hinterlassenschaft der Amerikaner. „Unsere Bewerbung ist ein knallhartes städtebauliches Entwicklungskonzept“, sagt Guglielmo. Und deswegen sei es wichtig, bei der Erarbeitung des Konzepts auch über das Jahr 2026 hinauszudenken. „Wir müssen zeigen, dass die Gartenschau tatsächlich in der Region verankert ist“, erklärt die Mitarbeiterin des Planungsbüros.

Für die Stadt Bitburg soll die Gartenschau die Initialzündung für die Entwicklung der Housing werden. Was aber nicht bedeutet, dass der Zweckverband erst die LGS abwarten möchte, um danach dann des Gelände weiterzuentwickeln. Vielmehr soll mit einer Umnutzung des Areals so schnell wie möglich und damit auch parallel zur Vorbereitung der Ausstellung begonnen werden. Was wiederum die Frage aufwirft, wie inmitten der Housing eine Gartenschau geplant werden kann, wenn drum herum noch so viele Fragen offen sind. Und wenn keiner weiß, in welchem Stadium sich die Entwicklung des restlichen Housing-Areals während der LGS befinden wird.