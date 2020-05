Infrastruktur : Ohne Hindernis durch die Natur 

BITBURG Erste barrierefreie Wanderwege sind für die Bitburger Kernstadt in Planung. Nun soll noch einer in Mötsch hinzukommen.

(uhe) Der Name ist Programm: „Reisen für Alle“. Gemäß diesem Motto sollen in der Modellregion Nord- und Südeifel Wanderwege angelegt, ausgesucht oder umgestaltet werden, damit sie auch von Menschen mit Geh-Beeinträchtigungen und Rollatoren sowie von Rollstuhlfahrern genutzt werden können. Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung unterstützt dieses Projekt, für dessen Umsetzung in der Eifel der Naturpark Süd­eifel zuständig ist.