Her mit den Geschenken, aber dalli! Die Aras im Eifel-Zoo warten aufs Christkind. Foto: Fritz-Peter Linden

Lünebach So langsam kommt Richtung rein: Der Eifel-Zoo Lünebach ist anderthalb Jahre nach der Flutkatastrophe auf dem Weg zum Tierpark. Mittendrin: der neue Chef Stefan Terlinden.

Dezember im Eifel-Zoo: Der Bierbach, der mitten durch die Anlage fließt, bringt schon wieder viel Wasser mit – kein Wunder nach dem Wetter der vergangenen Tage. Aber es erinnert an die Katastrophe vom Juni 2018 (der TV berichtete): Eineinhalb Jahre ist es jetzt her, dass der Bach zum Strom wurde, fast alles überschwemmte und etliche Tiere mitriss.

Am Freitag, sagt Geschäftsführer Stefan Terlinden, werden zudem die neuen Schneeeulen in ihr Gehege segeln. Vielleicht bringen die ja etwas winterliches mit – neben den drei „e“ im Namen, auch eine Seltenheit.

Doch mitten in der Not stellte sich auch Positives ein: Markus Wallpott rief seine Kölner Co-Karnevalisten zusammen, die inzwischen mehrere Male zu Hilfseinsätzen in der Eifel waren. Auch die Lünebacher und andere Eifeler engagierten sich.