Spätherbst in der Eifel : Herbst oder schon Winter?

Schon Winter? Novembermorgen bei Reuth in der Eifel. Foto: Fritz-Peter Linden

Reuth (fpl) Ist das noch Herbst oder schon Winter? In der Nähe von Reuth an diesem Morgen kann man das nicht so genau sagen – wie unser Foto mit dem frischen Schnee zeigt, während im Hintergrund ein Sattelzug über die nahe B 51 rollt.