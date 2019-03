Der Bitburger Ortsverein der SPD hat seinen 100. Geburtstag gefeiert. Mit einem berühmten Gratulanten.

(uhe) Drei große rote Buchstaben liegen auf dem Tisch: ein S, ein P und ein D. Während Innenminister Roger Lewentz die Bühne betritt, um sein Grußwort zu sprechen, greift Celestino Gombo zum Messer und setzt es vorsichtig am S an. Wenn jemand für sich in Anspruch nimmt, den Kuchen möglichst gerecht verteilen zu wollen, dann ist das die SPD. Entsprechend behutsam zerlegt der Genosse mit dem Kuchenmesser die drei Buchstaben. Gut 20 Minuten später werden die Stücke an die rund 80 Gäste im Haus der Jugend verteilt.

Inzwischen steht Rudolf Scharping am Rednerpult. Sein Vorredner Lewentz hat ihn bereits angekündigt als den Mann, der durch seine Wahl zum rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten 1991 die seitdem ununterbrochene SPD-Ära an der Führungsspitze des Landes eingeläutet hat. Als Kanzlerkandidat und Bundesverteidigungsminister war er nicht ganz so überzeugend, doch das tut an diesem Abend nichts zur Sache. Scharping ist nach Bitburg gekommen, um dem SPD-Ortsverein zu seinem 100. Geburtstag zu gratulieren. Und um ein flammendes Plädoyer für seine Partei, aber auch den Wert der Demokratie im Allgemeinen zu halten. Der 71-Jährige warnt davor, Europa den Populisten und Nationalisten zu überlassen. Wem es darum gehe, die Europäische Union zu zerstören, der habe im Parlament nichts verloren, so Scharping. Deutschland profitiere nicht nur wirtschaftlich von der EU, sondern vor allem auch mit Blick auf die inzwischen mehr als 70 Jahre ohne Krieg. „Alle, die wir hier sitzen, gehören zu den glücklichsten Deutschen, die es jemals gegeben hat“, sagt der ehemalige Ministerpräsident und erntet dafür viel Applaus – und auch von Vertretern anderer Parteien und Stadtratsfraktionen, die ebenfalls an der Geburtstagsfeier teilnehmen. Einer von ihnen ist CDU-Bürgermeister Joachim Kandels.

In seinem Grußwort lobt der Bürgermeister die gute Zusammenarbeit mit der SPD-Fraktion. Und er hebt die Bedeutung der im Dritten Reich von der Nazis verbotenen Partei für die Gesellschaft hervor. Die Sozialdemokraten hätten es mitunter schwer gehabt. Insbesondere in der Eifel. „Sich in dieser Region für die SPD zu engagieren, war nicht immer mit Schulterklopfen verbunden“, sagt Kandels.

Dass es tatsächlich nicht immer einfach war, zeigt auch der Rückblick auf die Geschichte des Bitburger Ortsvereins. Musikalisch begleitet von Hand Binsfeld werfen die beiden Stadtratsmitglieder Irene Weber und Stephan Garcon einen Blick auf die vergangenen 100 Jahre. Alles fängt an 1919, das Jahr, in dem auch der FC Bitburg gegründet und die Kehrpflicht in Bitburg eingeführt wird.

Und der Blick auf die Geschichte endet 2019, das Jahr, in dem die SPD bei der bevorstehenden Kommunalwahl 30 Prozent der Stadtratsmandate für sich beanspruchen wird. Das zumindest ist das erklärte Ziel der Fraktionsvorsitzenden Weber.

Ob das hinhauen wird, muss sich zeigen. An einer gerechten Geschlechterverteilung auf der Kandidatenliste soll es jedenfalls nicht scheitern. „Wir haben unsere Liste selbstverständlich paritätisch aufgestellt“, betont der Ortsvereinsvorsitzende Heiko Jakobs. Genau so, wie man es von der SPD erwarte. „Wir gehen also mit einer Männerquote von 50 Prozent ins Rennen.“