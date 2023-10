Feiern mit Jubiläumskonzert Zum 160. Geburtstag: Ein Blick auf die Geschichte der Volksbank Eifel

Ein ganz anderes Aushängeschild der Bank, ist die Band „Erich and the Funky Moneyrollers“, die am Jubiläumsabend, den 6. Oktober in der Bitburger Stadthalle ihr Jubiläumskonzert gibt. „Dort, wo sie auftreten, sind Spaß und Freude garantiert“, teilt die Volksbank Eifel mit. Gegründet wurde die Formation, um das damalige Bitburger Prinzenpaar Nathalie I. und Mark I., beides Mitarbeitende der Volksbank Eifel, musikalisch durch die Session zu begleiten. Aus der damaligen freundschaftlichen Unterstützung entwickelte sich eine Band mit großer Liebe zur kölschen Musik und mit großer Bekanntheit bis über die Grenzen von Bitburg hinaus.