BILDER-WOCH : Ein Bürgermeister aus Leidenschaft

Prüm Wieder einmal ist die Onlinezeitung der Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm, die beim landesweiten Schülerzeitungswettbewerb kürzlich den 2. Platz belegt hat, in der lokalen Politik unterwegs. Zuletzt stand ein Termin mit dem Stadtbürgermeister Johannes Reuschen an, jetzt interviewten Melissa Belsch, Sonja Esser und Julian Inselberger mit betreuender Lehrerin Catrin Stecker den Prümer Verbandsbürgermeister Aloysius Söhngen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken